С 23 марта вводятся ограничения на дорогах в Костанайской области

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В Казахстане с 1 марта по 1 мая на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам. Об этом сообщили в КФ «Казахавтодор».
В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны — это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области.
С 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны — это Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
Вместе с тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
- мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
- гуманитарную помощь пострадавшим, — перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строитель