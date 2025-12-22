В ближайшие пару дней погоду на территории Казахстана будет определять циклон. Быстро смещаясь с запада на восток, он принесёт снег, метели и усиление ветра, а в западных регионах ожидаются гололёдные явления.
Однако уже 25 декабря синоптики прогнозируют смену погодного сценария: на смену циклону придёт холодное вторжение, которое приведёт к заметному понижению температуры.
Ночью на западе страны столбики термометров опустятся до 20–25 градусов мороза, на севере — до 23–28 градусов мороза.
Относительно тёплая погода сохранится лишь на юге республики: днём температура воздуха будет подниматься до 2–7 градусов тепла.
