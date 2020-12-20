С 25 декабря в Казахстане усилят карантин

С 25 декабря до 5 января 2021 года в Казахстане усилят карантинные меры, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Глава правительства Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
В январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В этой связи МВК приняла ряд решений:
- С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.
- Усилить ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до стабилизации эпидемиологической ситуации.
- Принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24 процента.
В то же время в целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение:
- с III четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70 процентов предметов — в традиционном формате, 30 процентов — дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
- с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек;
- со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.
Глава правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.
Премьер-министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации.
Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в предпраздничные и праздничные дни.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области