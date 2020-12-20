С 25 декабря в Казахстане усилят карантин

С 25 декабря до 5 января 2021 года в Казахстане усилят карантинные меры, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Глава правительства Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4 процента, показатель репродуктивности — 0,9. Заполняемость инфекционных коек — 28 процентов, реанимационных — 20 процентов. 5 регионов находятся в зонах повышенного и умеренного рисков: Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области.

В январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В этой связи МВК приняла ряд решений:

С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Усилить ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до стабилизации эпидемиологической ситуации. Принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24 процента.

В то же время в целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение:

с III четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70 процентов предметов — в традиционном формате, 30 процентов — дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек;

со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

Глава правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.

Премьер-министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации.

Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в предпраздничные и праздничные дни.

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