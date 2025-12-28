USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

В кошельках казахстанцев — новые банкноты: что будет со старыми

— Сегодня, 14:42
Изображение для новости: В кошельках казахстанцев — новые банкноты: что будет со старыми

Фото взято с inbusiness.kz

С 25 декабря 2025 года Национальный банк Казахстана вводит в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна, сообщает Uchet.kz.

Новая купюра станет пятой в коллекционной серии «Сакский стиль». Дизайн основан на элементах сакского орнамента, который считается истоком традиционного казахского узора и символизирует преемственность – от культуры кочевников до современного Казахстана.

Изображение 3 для В кошельках казахстанцев - новые банкноты: что будет со старыми

При этом в широкое массовое обращение обновлённые 500 тенге поступят во втором квартале 2026 года. Как уточняют в Нацбанке, для их доставки во все регионы и настройки оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) потребуется дополнительное время.

Изображение 4 для В кошельках казахстанцев - новые банкноты: что будет со старыми

Цвет новой банкноты — синий.

На лицевой стороне размещены:

  • ветвь «Древа жизни» с парящей птицей (элемент из Иссыкского кургана, V–IV вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, символизирующая связь природы и верований);
  • спираль ДНК и стилизованный орнаментальный знак бесконечности, отражающие единство человека и природы;
  • фрагмент псалии в виде головы архара (артефакт из Берельских курганов «Долина царей», VIII–VII вв. до н.э., ВКО).

На оборотной стороне изображён архар, обитающий на территории Казахстана, на фоне стилизованного щита с орнаментом.

За основным изображением расположен круговой казахский орнамент, объединяющий несколько смыслов:

  • «щит» как символ защиты ценностей;
  • древний знак четырёх сторон света;
  • солярный символ в центре, олицетворяющий созидательную энергию и жизнь.

В центре композиции, в качестве фона, использован контур орнамента «бесконечность», внутри которого размещён ландшафтный вид горы «Мұзтау».

Новые банкноты номиналом 500 тенге начнут поступать в обращение с 25 декабря 2025 года. В течение последующих 24 месяцев они постепенно заменят находящиеся сейчас в обращении банкноты такого же номинала образца 2017 года.

Это означает, что в ближайшие два года старые 500-тенговые купюры будут поэтапно изыматься из наличного оборота. При этом населению не требуется специально обменивать банкноты старого образца на новые в банках второго уровня или филиалах Национального банка — они продолжат свободно принимать их к оплате.

Период параллельного обращения банкнот двух образцов установлен с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года включительно.

После его завершения, начиная с 25 декабря 2027 года, все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты образца 2017 года на новые в течение трёх лет — до 24 декабря 2030 года. При этом филиалы Национального банка Казахстана продолжат принимать старые банкноты бессрочно.

Весь период параллельного обращения банкноты образца 2025 и 2017 годов:

  • являются законным платёжным средством на всей территории РК;
  • обязательны к приёму по нарицательной стоимости для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета;
  • без ограничений принимаются к обмену и размену во всех филиалах НБК, отделениях «Казпочты», банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов Казахстана.


Теги:


