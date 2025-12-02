С 25 декабря ряд мобильных операторов Казахстана повышают стоимость тарифных планов. О предстоящих изменениях абоненты уже получают SMS-уведомления, а в соцсетях — особенно в Threads — тема вызвала бурное обсуждение.

«В декабре 2024 года я платила 8 590 тенге за интернет Beeline, а спустя год — 18 189 тенге. Разница почти 10 тысяч. Почему я должна оплачивать такую сумму?» — пишет одна из пользовательниц, обращаясь к подписчикам за советом о смене оператора.

Что говорят пользователи

Жители Костаная сообщают, что цены в их пакете вырастут с 11–12 тыс. до 13 779 тенге. Другие отмечают, что платят 15 тыс. за семейный тариф, но качество связи в пригородах и райцентрах «по-прежнему оставляет желать лучшего». Пользователи IZI рассказывают, что берут «ультрапакет» примерно за 2 800 тенге, но нередко сталкиваются с пропаданием мобильного интернета. Есть и противоположные мнения: у абонентов с прежней абонплатой 3 990 тенге, которая поднимется до 4 700 , претензий к качеству меньше — но «становится дороговато».

Позиция операторов

В Beeline повышение называют вынужденным: растут капитальные и операционные расходы, а также налоговая нагрузка. По оценке компании, переход НДС на 16% увеличит её расходы примерно на 35 млрд тенге. Генеральный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин напомнил, что трафик за годы вырос кратно, а вместе с ним — и инвестиции: «В 2020 году капвложения были порядка 50 млрд, в 2024-м — 85 млрд, в 2025-м — ещё больше. Чем выше скорость и потребление данных, тем больше требуется вложений в сеть».

Tele2/Altel на официальном сайте также сообщил о пересмотре цен, связав его с модернизацией инфраструктуры и ростом издержек, и пообещал направить детальные условия по каждому тарифу в SMS. В компании напоминают, что их сеть покрывает 96% населённых пунктов страны.

Что это значит для абонентов

Операторы рассылают индивидуальные уведомления с новой ценой и наполнением пакета; нередко изменения сопровождаются добавлением ресурсов (трафика/услуг).

Если условия не устраивают, можно сменить тариф внутри сети или перейти к другому оператору с сохранением номера (MNP).

внутри сети или с сохранением номера (MNP). Перед сменой провайдера стоит проверить фактическое качество связи в вашем районе (скорость, покрытие 4G/5G), а также сравнить скрытые ограничения: политику fair-use, скорость после исчерпания пакета и т. п.

Контекст

Последние массовые пересмотры тарифов прошли несколько месяцев назад, однако операторы утверждают, что давление на издержки сохраняется: рост трафика, колебания курса, импортное оборудование, инфляция и грядущие изменения налогового законодательства. На этом фоне декабрьское повышение стало очередной попыткой компаний удержать инвестиционный темп и стабильность сети.

