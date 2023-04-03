С 3 апреля WhatsApp ввел новый запрет для всех пользователей

Уже с 3 апреля мессенджер WhatsApp собирается ввести новый запрет для всех пользователей, который большинству людей определенно придется по вкусу.

Уже в самое ближайшее время состоится релиз новой версии крупнейшего в мире мессенджера, в который добавили важное новшество. Установить обновленную версию приложения смогут владельцы гаджетов на базе Android, iOS и Windows. Рассмотрев множество жалоб и просьб со стороны пользователей, разработчики приняли решение о добавлении в свое программное обеспечение специальной возможности, позволяющей отключить прием звонков и любых незнакомых номеров телефонов. Это, вне каких-либо сомнений, крайне полезно и невероятно важно.

Если сейчас пользователям могут звонить любые люди через WhatsApp, просто зная их номер телефона, то уже вскоре все это окажется в полной мере невозможно и недоступно. Пользователям крупнейшего в мире мессенджера об этом, вне каких-либо сомнений, обязательно нужно знать, чтобы не столкнуться с какими-либо неприятностями и разного рода неожиданностями.

В настройках приложения совсем скоро появится отдельная специальная настройка, активировав которую окажется введен новый запрет, предусматривающий полное отключение звонков с неизвестных номеров. Так, если номер звонящего не добавлен в адресную книгу того, кому он пытается позвонить, выполнить вызов даже не получится, так как такого рода возможность будет в полной мере отключена и недоступна.

Учитывая тот факт, что такую возможность можно будет включить или выключить по своему желанию, все пользователи определенно останутся ей довольны. Огорчить данное нововведение может лишь тех, кто используют WhatsApp для того чтобы заниматься агрессивным маркетингом, названивая и навязывая какие-либо услуги или предлагая купить определенные товары. При этом, конечно, совершенно ничего платить за доступ к такому новшеству не потребуется, поэтому на этот самый счет можно даже и не беспокоиться.

Также уже с 3 апреля в крупнейшем в мире мессенджере появится 21 новый смайлик эмодзи, а вместе с тем ряд других новшеств, в том числе оповещение о появлении нового пользователям в групповом чате, чтобы все участники такого об этом знали.

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