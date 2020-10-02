С 5 октября начнут проверять школы в Казахстане

Состоялось заседание МВК по вопросам соблюдения санитарных норм в общеобразовательных школах, сообщает zakon.kz.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм в общеобразовательных школах страны.

В своем выступлении вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов доложил итоги мониторинга проверок школ с начало учебного года. В своем докладе он отметил, что из 697 школ в 134 выявлены нарушения санитарных норм. При этом, основная часть нарушений выявлены в сельских школах.

Во время проверок в многих школах отсутствовали специализированные урны для сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты и указатели соблюдения дистанции при передвижении внутри школы. Также выявлены факты несоблюдения персоналом масочного режима.

К примеру, в школах № 46 г. Уральска, СШ № 55 г. Нур-Султан и Бишкульской СШ №2 Северо-Казахстанской области, в школах им. Хайдарова в с. Жанатлек и Уынбулакской средней школе Баянаульского района Павлодарской области не проводилась термометрия учителей и учеников.

Также, в 33 школах отсутствовали и представлены в недостаточном количестве санитайзеры.

Не укомплектованы медицинскими работниками две школы Акмолинской области (СШ № 5 г. Макинск и СШ № 1 г. Щучинск), частные школы «Жайсан бала» и «Zere» в городе Актау Мангистауской области.

В Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и в Мангистауской областях в 29 школах отсутствуют бактерицидные лампы (кварцевых).

В 15 школах нет у входа разметки дистанцирования (г.Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Мангистауской, СКО и Карагандинской областях).

В Костанайской области выявлен ряд нарушений по наличию бактерицидных ламп и дезинфекционных ковриков: в девяти школах Карабалыкского района, в четырех школах района им.Майлина и в 11 школах Алтынсаринского района.

По итогам заседания заместитель премьер-министра поручил акимам принять меры по устранению нарушении.

Оценка состояния готовности школ будет учтена при принятии решения о возобновлении деятельности школ во второй учебной четверти.

Необходимо отметить, что с 5 октября текущего года повсеместно начнется проверка общеобразовательных школ по особому порядку.

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