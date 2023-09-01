С 55 лет. Кому будут выплачивать специальную соцвыплату до достижения пенсионного возраста?

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента, на котором Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению Правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения Правительства. Люди ждут решения этого вопроса», — подчеркнул Президент Казахстана.

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