С 6 апреля казахстанских школьников переведут на дистанционное образование

С 6 апреля казахстанские школьники перейдут на дистанционное образование, сообщил глава МИОР Даурен Абаев на онлайн-брифинге в СЦК, сообщает informburo.kz

«С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционное обучение. Сейчас МОН разрабатывает все необходимые механизмы. В этом плане все новости сообщим в ближайшее время. Поэтому просим отнестись с понимаем и ждать официальную информацию», – сказал Даурен Абаев.

Казахстанские школьники из-за пандемии коронавируса отправлены на ранние каникулы с 16 марта по 5 апреля.

«Дополнительной мерой станут видеоуроки для школьников на телеканалах «Балапан» и «Ел арна». Но это не основная, а дополнительная мера. Эти уроки подготовит Министерство образования и науки. На телеканале «Балапан» – на казахском языке, «Ел арна» – на русском», – добавил министр.

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