С 6 апреля по 22 мая школьники будут на дистанционном обучении

В связи с предстоящим переходом школьников на дистанционное обучение школьников Казахстана, руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк обратился к педагогам, родителям и учащимся региона.

«В целях обеспечения мер по защите от коронавируса ведется работа по переходу на дистанционное обучение учащихся всех школ области с 6 апреля по 22 мая. Это новый формат для школ. Но уже сейчас идет активная подготовка среди педагогов. Выясняются возможности буквально каждой семьи. Понятную обеспокоенность вызывают у родителей школьников. Все принятые меры приняты во благо, для сохранения здоровья наших детей во время пандемии. Отметим, что с этим нам надо справляться всем вместе. Если в вашей семье нет компьютера или смартфона с выходом в интернет, прежде всего сообщите своему классному руководителю. Подход к обучению будет подобран индивидуально. Тому примером является переход студентов на дистанционное обучение. На республиканских каналах будут транслироваться 10-минутные уроки», — отметил Василий Цымбалюк.

Видеоуроки будут вестись на телеканалах «Балапан» и «Ел арна».



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