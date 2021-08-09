С 9 августа вступили в силу новые правила для «тёмно-красной» зоны: лидеры Ashyq могут работать до полуночи

С 9 августа режим работы некоторых объектов бизнеса в «тёмно-красной» зоне будет изменён, сообщает НПП «Атамекен», передаёт informburo.kz
Согласно полученному ответу, с 9 августа в «тёмно-красной» зоне объектам, которые работают по проекту Ashyq, часы работы продлены до 22.00, объектам со статусом «лидер Ashyq» – до полуночи.
«Таким образом, требования к режиму работы участников проекта Ashyq в «тёмно-красной» зоне будут действовать до 9 августа», – говорится в письме.
«Тёмно-красная зона» определяется показателями заполняемости инфекционных коек свыше 70% или заполняемости коек на 100 тысяч казахстанцев свыше 200 за неделю.
Предусмотренный постановлением главного государственного санитарного врача страны запрет на работу в выходные дни в период со 2 по 16 августа для всех организаций, в том числе участвующих в проекте Ashyq, сохраняется.
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