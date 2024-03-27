С 90-го года не было такого паводка — ДЧС Костанайской области

Воды в Костанайской области в этом году много. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник ДЧС Кайрат Касым, прежде чем отправиться на юг региона.

«Этот паводок уже синоптики сравнивают с паводком, который не был с 1990 года. Очень дружно и хорошо осадки пошли. Как вы знаете, запасов снега у нас было около 200%. Промерзание грунта тоже было значительное, от 40 сантиметров до метра», — отметил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Поэтому, по словам Кайрата Касыма, вся вода из «большой» степи не впитывалась в землю, и пошла в населенные пункты. Плюс к этому, все они, как и везде, находятся в поймах рек, к которым вода и стремится. Массы прибавил и ночной дождь, местами сильный. Первыми паводок ощутили жители домов нескольких населенных пунктов, находящихся в низине.

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«У нас есть 13 зимовок, это крестьянские хозяйства, поэтому вертолет ночью, КНБ нам помог вертолетом, в ночное время удалось эвакуировать трех человек, которые находились там на тракторе, и их сейчас благополучно доставили в город Жезказган. Кроме того, есть поселок Кызылжулдыз, который сейчас отрезан водой», — рассказал руководитель ДЧС.

Это произошло, из-за подъема уровня воды в реке Сары — Торгай. Из села, лодками и проходимым транспортом эвакуировали сотню женщин и детей, эвакуировались жители и сами. Оставшихся обеспечели продуктами и медикаментами. Из зимовки Жуман на плавсредствах эвакуировали два десятка людей, 11 из которых дети. Заблаговременно из другого населенного пункта вывезена одна беременная женщина. В первой половине дня из 4 зимовок в окрестностях Аркалыка требовалась авиаэвакуация 15 человек. Из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вода перешла через дорожное полотно, в результате нарушено автосообщение с селами Акколь и Байтурсынова.

«Мы сейчас основной целью своей работы ставим спасение жизни людей. Другие ценности, количество подтопленных дворов, территорий и домов, мы сейчас в расчет не берем. Главное нам сейчас исключить любые риски для населения. Поэтому, сейчас все усилия наши брошены на то, что бы лодками, вездеходами и вертолетами, эвакуировать тех людей, которые, по рельефу, находятся слишком близко к воде», — объяснил Кайрат Касым.

В ликвидации последствий паводка участвуют сотрудники акиматов, пожарных частей, оперативно-спасательные отряды, а также воинские части из соседних регионов. Также, чтобы помочь односельчанам в борьбе со стихией, объединились неравнодушные граждане, предприниматели и волонтеры. Пока, по словам Кайрата Касыма, необходимости в привлечении других дополнительных сил нет. Плотность нарядов и техники на проблемных местах достаточная. Но, если ситуация будет менятся в других частях области, будут привлекаться сотрудники из тех регионов, где паводок уже пройден. В любой момент они готовы направиться в Костанайскую область. Дожди и прибавление воды ожидается и в предстоящую ночь.

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