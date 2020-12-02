С бизнесменов собирают дань во время карантина — мажилисмен

Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к премьер-министру, сообщив «о правовом беспределе, творимом мониторинговыми группами при проверках бизнеса». Он попросил защитить предпринимателей от незаконного прессинга, передает Tengrinews.kz.

«Ак жол» направила депутатский запрос о правовом беспределе, творимом так называемыми мониторинговыми группами при проведении проверок объектов малого и среднего бизнеса. Мы просили урегулировать их деятельность в соответствии с требованиями законодательства и защитить предпринимателей от незаконного прессинга. После нашего запроса поток обращений на данную тему только увеличился. Предприниматели из регионов сообщают, что мониторинговые группы обходят стороной рестораны и клубы, принадлежащие родственникам чиновников. Подобные заведения якобы беспрепятственно и круглосуточно работают весь период карантина», — сказал депутат.

Перуашев заявил, что в стране распространяется практика, когда руководители мониторинговых групп вводят регулярные поборы с объектов бизнеса, шантажируя высокими суммами штрафов — от полумиллиона до двух-трех миллионов тенге.

«В некоторых случаях называется тариф в 50 тысяч тенге еженедельно. Если учесть, что в крупных городах и областных центрах в среднем от одной до двух тысяч заведений общепита и столько же других объектов сферы услуг, то в каждом отдельном городе коррупционная рента проверяющих при таком подходе может составлять более 100 миллионов тенге в месяц. И вся эта нагрузка ложится на находящийся на последнем издыхании малый и средний бизнес», — предположил депутат.

По его словам, штрафы и демонстративные облавы для прессы проводятся в отношении лишь тех предпринимателей, которые отказываются платить дань и имеют смелость отстаивать свои права. Дело доходит до прямых провокаций нарушений самими проверяющими.

«При этом полномочия, порядок действия и даже формирование мониторинговых групп четко не урегулированы. В частности, предпринимательским кодексом установлено, что проверка должна проводиться уполномоченным органом в той сфере, на предмет которой проверяется бизнес. То есть при проверке эпидемиологических требований ее должна возглавлять СЭС. Однако, например, в Алматы работникам СЭС прямо запретили участвовать в мониторинговых группах. Но тогда все эти проверки незаконны! Мы не защищаем нарушителей, но требуем четкого соблюдения закона, потому что откупившиеся от контроля заведения могут спокойно игнорировать требования безопасности и продолжают служить источником распространения заражений. Никакого практического эффекта в виде сокращения заражений от такого мониторинга на самом деле нет», — подчеркнул он.

Перуашев отметил, что бизнес-сообщество переживает из-за очередного локдауна, так как очередное закрытие работы объектов общепита и сферы услуг для большинства предприятий окажется последним.

Фракция партии «Ак жол» просит правительство:

Максимально ускорить единообразное урегулирование деятельности мониторинговых групп в соответствии с законодательством, а также меры защиты прав предпринимателей;

Поручить Агентству по борьбе с коррупцией взять деятельность мониторинговых групп на особый контроль , выявлять и пресекать вымогательства и систематический сбор «дани» с предпринимателей, включить членов мониторинговых групп, включая общественников, в перечень лиц, подлежащих коррупционной ответственности в связи с выполнением функций государственного контроля;

, выявлять и пресекать вымогательства и систематический сбор «дани» с предпринимателей, включить членов мониторинговых групп, включая общественников, в перечень лиц, подлежащих коррупционной ответственности в связи с выполнением функций государственного контроля; В связи с использованием высоких сумм штрафов в целях вымогательства предусмотреть на период борьбы с пандемией их сокращение на 50 процентов. Штрафы должно быть проще заплатить, чем дать на лапу вымогателю .

. В случае дальнейшего роста заражений отказаться от планов по закрытию бизнеса, отдав предпочтение мерам строгого регулирования.

В случае введения ограничений по перемещению граждан не повторять прошлых ошибок и включать в зону городов прилегающие пригороды и населенные пункты, входящие в соответствующую агломерацию, где проживает значительная часть работников городских предприятий.

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