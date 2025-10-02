1 октября в большом зале Дворца молодежи тысяча педагогов из всех регионов области с волнением принимали поздравления с профессиональным праздником. Педагогов встречали аплодисментами на красной ковровой дорожке. Звучало много теплых слов и искренних пожеланий в адрес учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров колледжей, педагогов специального и дополнительного образования области.

Значимость профессии учителя в своем поздравлении подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов: «Особое внимание со стороны государства уделяется развитию сферы образования. За последние три года в регионе построено 23 объекта образования, а также выделено 5,5 млрд тенге на укрепление материально-технической базы. Ежегодно в наших школах открываются современные предметные кабинеты и STEM-лаборатории, создаются полноценные условия для развития способностей учащихся, повышения интереса к науке, в том числе к использованию искусственного интеллекта. При этом сила современной школы заключается не только в технологиях, но, прежде всего, в сердцах учителей».

Победы учеников – самая дорогая награда для талантливого педагога. В копилке области 9 призовых мест международных интеллектуальных состязаний. Наши ребята заняли третье командное место на Республиканской олимпиаде для сельских школ, завоевав 26 медалей. Юные исследователи также показали отличные результаты, завоевав в конкурсе научных проектов 16 призовых мест, а на международных научных соревнованиях — 4 медали.

Поздравил аким области педагогов и с наступающим Днем профессионального и технического образования, который празднуется в нашей стране с этого года второго октября, что особенно актуально в Год рабочих профессий.

Много теплых слов прозвучало и в адрес ветеранов педагогического труда, которым зал аплодировал стоя.

Кумар Аксакалов наградил педагогов области, достигших значительных результатов в своем профессиональном мастерстве. Заслуги 15 педагогов отмечены нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин», 5 получили знак «Почетный работник образования РК», 5 педагогов награждены медалями «Еңбек ардагері». Грамоты акима области вручены 20 педагогам.

Учителю казахского языка и литературы ОШ № 17 г.Костаная Айгуль Данкеновой аким области вручил нагрудный знак Ибрая Алтынсарина. «Быть учителем – великое призвание. Такая высокая оценка достижений станет для меня основой будущих побед, — делится она радостью. – Хочу сказать спасибо своим близким, коллегам и ученикам за постоянную поддержку, дающую вдохновение и стремление к новому».

Всего же в области в преддверии праздника будут награждены медалями и нагрудными знаками 49 педагогов, еще 194 получат грамоты и благодарственные письма республиканского и областного уровня.

Праздничный концерт от лучших артистов и коллективов области стал прекрасным завершением праздника и подарил зрителям много приятных мгновений. Особенно трогательным стал номер с ожившими черно-белыми фотографиями ветеранов педагогического труда под песню «Как молоды мы были». Эти минуты останутся в памяти учителей навсегда.

Материал предоставлен пресс-службой управления образования Костанайской области

