С частичным перекрытием. Какие дороги отремонтируют в Костанае в этом году?

В областном центре уже приступили к ремонту дорог. В этом году в Костанае планируется отремонтировать 38 улиц, там проведут средний ремонт, в который входит обновление дорожного полотна и бордюров.

К ремонтным работам на улице Леонида Беды подрядная организация уже приступила. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы, первый слой асфальта уже сняли, затем будут снимать старый бордюр и устанавливать новый. Ремонт будет проходить в границах от Мауленова до Маяковского. Сейчас пока дорога открыта, но в скором времени частично ее будут перекрывать.

Последний раз эту дорогу ремонтировали в 2018 году. Межремонтный срок здесь уже прошел. В конце прошлого года специальная комиссия дала заключение о том, что здесь необходим средний ремонт. Приступили к нему буквально два дня назад. Общая протяженность ремонта — 2 км.

«Мы установили знаки, ограничивающие движение, то есть скоростной режим необходимо соблюдать. Планируем, что будем выполнять работы желательно в ночное время, так как трафик будет немного меньше транспортного движения. Но с частичным перекрытием. Возможно одну полосу будем открывать», — говорит руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно.

В отделе ЖКХ рассказали, что всего в городе планируется отремонтировать в этом году 38 улиц. Будет проведен средний ремонт. Он предусматривает замену дорожного полотна и бордюрного камня. В этом году средним ремонтом охватят и улицу Маяковского в границах от Хакимжановой до Волынова. Его здесь не проводили очень давно. На асфальте появились ямы и сильная колейность. Зайти сюда подрядчик должен летом. Подлежит среднему ремонту и улица Баймагамбетова, здесь его проведут от кольцевой развязки до пересечения с улицей Фролова. Отремонтируют в этом году и дворовые территории.

«Вообще в целом, по дворовым территориям у нас на текущий год запланировано порядка 45 дворов отработать. У нас остался в 7,6 мкр по одному двору. И уходим на остальные участки города. Если взять по сумме, то выделено 4 млрд. Из которых на средний ремонт именно улиц 3,1 млрд. И 900 млн на внутри дворовые территории», — говорит руководитель отдела.

Как отметил Денис Петрухно, по всем участкам уже определены подрядные организации. С каждой заключен договор и составлен определенный график. По планам все ремонтные работы должны заврешится к августу, если позволят погодные условия.

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