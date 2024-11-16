В рамках исполнительного производства, должник произвел перечисления на счет ЧСИ в размере 46 млн. тенге. В мае текущего года исполнительное производство было прекращено, ввиду полного исполнения исполнительного документа. Однако до настоящего времени частный судебный исполнитель не направил вышеуказанную сумму взыскателю.

Исходя из норм действующего законодательства, лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Вместе с тем суду не предоставлено доказательств того, что ЧСИ не мог по техническим причинам передать средства взыскателю.

Таким образом, доказательств, опровергающих требования истца, ответчиком не предоставлено и требование о взыскании суммы 46 млн. тенге подлежит удовлетворению.

Костанайским городским судом вынесено решение по иску о взыскании суммы неосновательного обогащения к частному судебному исполнителю.

На основании изложенного, судом взыскано с частного судебного исполнителя в пользу истца сумма неосновательного обогащения в размере 46 млн. тенге, неустойка 4 млн. тенге.

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