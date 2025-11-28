Погода в Казахстане 29 ноября — 1 декабря: снег, дождь и гололёд, на западе — без осадков

На большей части республики с 29 ноября по 1 декабря ожидается неустойчивый характер погоды: атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя и снега.

Север, Восток, Центр: местами низовая метель и гололёд. Видимость на трассах будет ухудшаться, на дорогах — скользко.

Запад, Юго-Восток: под влиянием отрога антициклона — преимущественно без осадков.

Температура

Север Казахстана: ночью 0…–8 °C, днём 0…+5 °C.

ночью 0…–8 °C, днём 0…+5 °C. Юго-Восток: днём постепенное понижение до +3…+11 °C, в горных районах 0…–5 °C.

днём постепенное понижение до +3…+11 °C, в горных районах 0…–5 °C. Остальная территория: без существенных изменений температурного фона.

Метеорологи рекомендуют водителям учитывать риск гололёда и метели, планируя поездки, и соблюдать скоростной режим.

Штраф для матери. Жительницу Костаная наказали за повторное нарушение несовершеннолетнего сына Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлёк к ответственности жительницу города К., не...

Правительство переутвердило ставки платы для операторов связи на 2026 год Постановлением правительства от 25 ноября 2025 года утверждены ставки платы за предоставление междугородной и/или международной...