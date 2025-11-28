Погода в Казахстане 29 ноября — 1 декабря: снег, дождь и гололёд, на западе — без осадков
На большей части республики с 29 ноября по 1 декабря ожидается неустойчивый характер погоды: атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя и снега.
Север, Восток, Центр:
местами низовая метель и гололёд. Видимость на трассах будет ухудшаться, на дорогах — скользко.
Запад, Юго-Восток: под влиянием отрога антициклона — преимущественно без осадков.
Температура
- Север Казахстана: ночью 0…–8 °C, днём 0…+5 °C.
- Юго-Восток: днём постепенное понижение до +3…+11 °C, в горных районах 0…–5 °C.
- Остальная территория: без существенных изменений температурного фона.
Метеорологи рекомендуют водителям учитывать риск гололёда и метели, планируя поездки, и соблюдать скоростной режим.
Зима под контролем: Костанайская область получила 2,2 млрд на тепло- и водосети
Правительство переутвердило ставки платы для операторов связи на 2026 год
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.