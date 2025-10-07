Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснил, что переводы между собственными счетами и депозитами не будут включаться в систему контроля мобильных переводов. Это означает, что граждане могут свободно переводить средства между своими картами и вкладами, не опасаясь налоговой проверки, пишет digitalbusiness.kz
Напомним, сейчас прорабатываются новые критерии контроля переводов — правки рассматриваются в Сенате. Они предполагают проверять физлиц, которые получают переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, в течение трех месяцев подряд (примерно по 330 тысяч тенге). При этом сумма поступлений должна превышать 1 020 000 тенге — 12-кратный размер минимальной зарплаты в 2025 году.
Кроме переводов с депозитов, из расчета лимитов исключены зарплаты, социальные выплаты и переводы от близких родственников. Если новые правила будут приняты без изменений, они начнут действовать с 1 января 2026 года.
Представители налоговой службы пояснили, что переводы между личными и депозитными счетами одного владельца не будут учитываться при анализе операций в рамках контроля мобильных переводов.
Благодаря этому решению казахстанцы могут:
- безопасно перемещать средства между своими счетами;
- не беспокоиться о налоговой проверке при таких переводах;
- свободно распоряжаться своими накоплениями и вкладами.
Таким образом, обычные финансовые операции внутри счетов одного человека остаются вне зоны налогового контроля.
