С Днем Победы казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сейчас в России, поздравил народ с Днем Победы и отметил, что наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах, сообщает zakon.kz.

По словам Токаева, День Победы – это праздник, который занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу.

«В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.

Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!» – поздравил глава государства.

Ранее мы сообщали, что президент находится в Москве. Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам. Токаев также побывал на братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.

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