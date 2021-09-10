С холодным антициклоном идут заморозки. Прогноз погоды на 11-13 сентября

В конце недели большая часть территории страны еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, с чем на севере, северо-западе, в центре, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут дожди, с порывистым ветром, на юго-востоке и востоке с грозой.

Затем с 12 сентября на территорию Казахстана будет смещаться холодный антициклон из районов Москвы, который принесет преимущественно погоду без осадков и понижение температуры воздуха ночью до минусовых значений на западе, северо-западе, севере, в центре и востоке.

На западе республики температура воздуха ночью 1 мороза-12 тепла, днем повышение от 15-27 до 20-30 тепла, на северо-западе понижение температуры воздуха ночью от 3-13 тепла до 3 мороза-10 тепла, днем основной фон 12-23 тепла, на севере и в центре понижение температуры воздуха ночью от 3-13 тепла до 3 мороза-5 тепла, днем основной фон 10-20 тепла, на востоке понижение от 5-13 тепла до 1 мороза-10 тепла, днем от 17-25 до 10-20 тепла, на юге и юго-востоке республики основной фон температуры воздуха ночью 4-15, днем 19-28 тепла.

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