С июля въезд в Россию из Казахстана будет возможен по мобильному приложению

Приложение «Путешествуй без COVID» может стать обязательным для приезжающих в Россию из стран ЕАЭС, в том числе из Казахстана, сообщает ru.sputnik.kz

В России задумались над тем, чтобы обязать иностранцев, въезжающих в РФ, предварительно устанавливать мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Обязательным наличие этого приложения для граждан ЕАЭС может быть с июля, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Почти все правительства в мире такие ограничения (на перемещения людей) для себя ввели, за очень редким исключением. Нас это привело к тому, что мы также начали находить технологические решения, чтобы снять эти ограничения. Родилось приложение «Путешествуй без COVID», которое мы планируем с начала июля сделать обязательным для государств-членов ЕАЭС, по крайней мере, для въезда в Российскую Федерацию», — сказал Оверчук в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Ранее Оверчук говорил, что Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение «Путешествуй без COVID-19» для въезда в страну. Позже, отвечая на вопрос журналистов, будет ли для въезда в Россию иностранцам обязательно иметь это приложение, премьер уточнил: «Пока что так речь не стоит, но мы смотрим, да, мы думаем о том, чтобы использовать электронную среду».

Как работает приложение «Путешествуй без COVID»

Цель разработки приложения, как ранее пояснял зампреда правления ЕАБР Тигран Саркисян, — резко снизить риск заражения коронавирусом и в то же время сохранить возможность перемещаться в рамках ЕАЭС.

«Лаборатории, где наши клиенты могут сдавать анализы на COVID, — мы в этих лабораториях устанавливаем программное обеспечение, и когда они сдают тест на COVID, они получают цифровые ответы в виде QR-кода на свои смартфоны. Одновременно надзорные органы имеют возможность считывать эти коды, и если у наших потенциальных клиентов зеленый QR-код как в стране отбытия, так и в стране прибытия, то это означает: риски, что у нас будут пассажиры с COVID, резко снижаются», — объяснял принцип работы системы Саркисян.

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