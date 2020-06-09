С июня для костанайцев стартует несколько проектов по обучению и трудоустройству

С 10 июня в Костанайской области начнется обучение молодых предпринимателей по программе «Бастау бизнес». Планируется охватить 1400 человек в пять потоков. Некоторые из них по завершению курсов смогут получить гранты на реализацию своих бизнес идей. А вот на краткосрочных курсах в июне техническим специальностям обучат чуть больше 200 человек. Каждого из них впоследствии обязательно трудоустроят по востребованным специальностям, передает alau.kz

Уже в этом месяце начнется обучение техническим и наиболее востребованным специальностям. Среди них газоэлектросварщик, повар, модельер-закройщик, слесарь и ещё ряд дефицитных профессий. Всего в планах на обучение по краткосрочным курсам 378 человек. Большую часть желающих сменить профессиональное направление, уже набрали. Но места еще есть.

«Обучение будет организовано на базе 24 организаций образования по 26 квалификациям. В июне месяце планируется направить на обучение 204 человека в 6 регионах. Обращаю внимание, что ключевым показателем данного направления программы является трудоустройство после завершения обучения», — рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

А с 10 июня стартует проект для молодых предпринимателей — «Бастау бизнес». В нем смогут принять участие 1400 человек. Обучать основам предпринимательства будут в 5 потоков, правда, пока онлайн. Гульнар Абенова отметила, что при улучшении эпидситуации обучение перейдет в традиционный формат. После курсов, для воплощения в жизнь лучших бизнес идей будут выданы гранты. Кстати, некоторые молодые предприниматели, которые прошли курсы ранее, уже смогли получить финансовую поддержку.

«В 8 регионах начали выдавать. Это Алтынсаринский, Амангельдинский, Мендыкарниский, Карасуский, Житикаринский, Карабалыкский, Камыстинский районы и город Костанай. В остальных регионах до сих пор не выдано ни одного гранта. Вот раньше помню, жалоба была, что комиссии не заседали, но комиссии то могут заседать в онлайн режиме. Поэтому надо рассматривать, хорошие проекты надо поддерживать и выдавать гранты», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Финансовую помощь для создания бизнеса можно получить в размере до 200 МРП, это 555 тысяч тенге. В этом году планируется выдать не менее 400 грантов.

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