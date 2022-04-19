С июня казахстанские поезда возобновляют рейсы в пять городов России

profile.ru
При въезде на территорию России гражданам Казахстана не требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
C апреля возобновляются рейсы Атырау – Астрахань, с июня поезда начнут курсировать из Алматы и Караганды в ещё пять российских городов, сообщается на сайте РЖД.По информации РЖД, в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с начала пандемии коронавируса – с 16 марта 2020 года, передает informburo.kz
В ближайшее время в расписание вернутся шесть поездов формирования АО «НК «КТЖ».
С 20 апреля перевозить пассажиров начнёт поезд № 625/626 Атырау – Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани.
В июне будет возобновлено курсирование ещё пяти поездов:
- № 7/8 Алматы – Саратов;
- № 84/83 Караганды – Самара;
- № 301/302 Алматы – Новосибирск;
- № 145/146 Караганды – Омск;
- № 113/114 Алматы – Казань.
«Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления. Подробнее ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Международное сообщение», – говорится в информации.
При въезде на территорию России гражданам Казахстана не требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
Пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории России, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее чем за 72 часа. Справка не требуется при наличии паспорта о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации от коронавируса со сроком после получения последней дозы не более шести месяцев. Детям до 5 лет справка не нужна.
Отмечается, что справки будут проверять проводники. При следовании по территории Казахстана обязательно ношение масок.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: