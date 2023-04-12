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С какими долгами приходят костанайцы просить о банкротстве, рассказали в ДГД

Фото из открытых источников

По официальным данным департамента государственных доходов Костанайской области, жители региона подали 650 заявлений на банкротство. Причем 59 из них уже получили одобрение. Сумма, правда, вышла небольшая — примерно 15 млн тенге.

Как отмечают налоговики, она сложилась из сравнительно небольших сумм списания, у кого-то это 100 тысяч тенге, у кого 800 тысяч тенге и зачастую — это долги перед микрокредитными организациями. Самый большой долг, который пойдет на списание — это примерно 3 млн тенге. Что касается официальных отказов в банкротстве, то их уже 350.

«Отказ, в основном, граждане не прикладывают документ о процедуре урегулирования, не указывают имущество, а при проверке оно выявляется. Это тоже является отказом, некоторые не указывают, что у них есть депозиты, тоже это основание для отказа, потому что депозиты — это имеют средства, вообще нужно, чтобы ничего не было», — отметил руководитель департамента госдоходов Костанайской области Аязбек Кульназаров.

Как отмечают в департаменте государственных доходов, сейчас на рассмотрении у них находится еще 242 заявки от костанайцев на признание банкротства. Специалисты надеются, что среди них большого процента отказов все же уже не будет. Ведь люди разобрались в самой процедуре подачи заявления, с которой в начале марта были еще сложности.

«Все подавали в первые дни марта, не разобрались люди. Прикладывали документы из банка, удостоверения личности, билет с поезда прикрепляли, были такие случаи и потому люди получали отказ», — говорит Кульназаров.

При этом, даже первоначальное одобрение заявления на банкротство не означает, что суммы долга будут у заявителя списаны. Сейчас данные 59 костанайцев, которые получили одобрение, в очередной раз проверяются на сокрытие недвижимости или денежных поступлений.

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