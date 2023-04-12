С какими долгами приходят костанайцы просить о банкротстве, рассказали в ДГД

По официальным данным департамента государственных доходов Костанайской области, жители региона подали 650 заявлений на банкротство. Причем 59 из них уже получили одобрение. Сумма, правда, вышла небольшая — примерно 15 млн тенге.

Как отмечают налоговики, она сложилась из сравнительно небольших сумм списания, у кого-то это 100 тысяч тенге, у кого 800 тысяч тенге и зачастую — это долги перед микрокредитными организациями. Самый большой долг, который пойдет на списание — это примерно 3 млн тенге. Что касается официальных отказов в банкротстве, то их уже 350.

«Отказ, в основном, граждане не прикладывают документ о процедуре урегулирования, не указывают имущество, а при проверке оно выявляется. Это тоже является отказом, некоторые не указывают, что у них есть депозиты, тоже это основание для отказа, потому что депозиты — это имеют средства, вообще нужно, чтобы ничего не было», — отметил руководитель департамента госдоходов Костанайской области Аязбек Кульназаров.

Как отмечают в департаменте государственных доходов, сейчас на рассмотрении у них находится еще 242 заявки от костанайцев на признание банкротства. Специалисты надеются, что среди них большого процента отказов все же уже не будет. Ведь люди разобрались в самой процедуре подачи заявления, с которой в начале марта были еще сложности.

«Все подавали в первые дни марта, не разобрались люди. Прикладывали документы из банка, удостоверения личности, билет с поезда прикрепляли, были такие случаи и потому люди получали отказ», — говорит Кульназаров.

При этом, даже первоначальное одобрение заявления на банкротство не означает, что суммы долга будут у заявителя списаны. Сейчас данные 59 костанайцев, которые получили одобрение, в очередной раз проверяются на сокрытие недвижимости или денежных поступлений.

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