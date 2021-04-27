С какими трудностями сталкиваются костанайцы при оформлении онлайн-документов

Ежегодно перечень государственных услуг, которые казахстанцы могут получить в электронном формате, расширяется. Но не всегда эта система совершенна. Чтобы узнать, с какими трудностями зачастую сталкиваются костанайцы при оформлении онлайн-документов, создали специальный Telegram-канал, передает alau.kz

Управление цифровизации в начале апреля запустили акцию «Оңай қызмет». Ее главная цель — сбор замечаний в процессе получения автоматизированных услуг, предоставляемых местными исполнительными органами, а также сообщений о недостатках в работе порталов «электронного правительства» и «электронного лицензирования».

«Планируется с каждым годом увеличивать количество электронных услуги и система несовершенна. Проблемы есть. И нужно отработать, а население с ними сталкивается чаще, и видит все со стороны. Будем передавать напрямую органам для отработки», — отметил руководитель отдела управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Махаббат Саргабай.

Оставить свои сообщения костанайцы могут на специально созданном Telegram-канале Onay_qyzmet (онай кызмет). Люди могут сфотографировать проблемы получения той или иной электронной услуги с описанием трудностей, с которыми они столкнулись. На канал уже подписалось больше 700 человек, но проблемных сообщений пока пришло немного — около 20.

«Они более такие текущие, по некоторым приложениям банковским, проблемы с АСП, были также сообщения по работе пост-терминалов. Отрабатываем в рабочем порядке, связь поддерживаем через личные сообщения, стараемся быстро отрабатывать», — сообщил руководитель отдела.

Акцию по сбору проблемных сообщений ведомство будет вести до 1 июня. Но при этом чиновники добавляют, что если канал покажет свою дееспособность, его работу продолжат и дальше. Помимо этого в управлении намерены создать и ютуб- канал, на котором они планируют размещать видео-инструкции получения различных госуслуг и возможностей, как можно проще работать с сайтом электронного правительства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.