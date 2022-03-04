С карт казахстанцев задним числом сняли большие суммы из-за покупок в долларах

В банках прокомментировали сообщения пользователей о том, что при покупках в иностранной валюте карты списывают большие суммы, чем по курсу, и задним числом.

Накануне в соцсетях жители страны пожаловались на конвертацию средств с высоким процентом при покупках за рубежом и на иностранных сайтах, передает informburo.kz Казахстанцы сообщают, что совершали покупки в инвалюте до резкого скачка доллара к тенге. Сумма покупки списывалась сразу, но через несколько дней дополнительно вычитывалась курсовая разница. У некоторых клиентов на счетах даже образовался долг.

Ситуацию пояснили в Kaspi.

«Такие ситуации бывают во время резких колебаний курса. В момент покупки мы блокируем сумму по текущему курсу. Далее мы отправляем платёж в международную платёжную систему, например, MasterCard. Система передаёт этот платёж банку получателя. Банк получателя должен в ответ прислать нам через MasterCard подтверждение, что платёж получен», – уточнили в банке.

Эти процедуры занимают около трёх дней и больше.

«Только получив подтверждение, мы списываем деньги за покупку. По международным правилам, мы должны списать сумму по текущему курсу. Пока мы несколько дней ждали подтверждения от банка-получателя, курс мог измениться. Значит, окончательная сумма покупки тоже изменится – увеличится или уменьшится», – объяснили в Kaspi Bank.

В банке отметили, что за последние несколько дней было зафиксировано несколько резких скачков курса иностранных валют, поэтому в момент списания платежа товары стоили дороже, чем в момент оформления покупки.

«С этой ситуацией столкнулись клиенты всех банков», – резюмировали в компании.

В «СберБанк Казахстан» также сообщили, что ситуация является стандартной для всех видов карточных операций, в которых задействованы разные валюты. Если операция проводится по карте, валюта которой отличается от валюты ведения карточного счёта (покупка в долларах, а карта в тенге), списание суммы происходит по курсу банка на дату поступления подтверждения платёжного документа от банка продавца.

«Как правило, это занимает до 60 дней. Сумма, которая первоначально блокируется на карте по курсу в день покупки, может отличаться от курса на момент подтверждения операции. В данном случае может возникнуть курсовая разница», – подчеркнули в «СберБанк Казахстан».

В случае проведения операции в валюте карточного счёта (покупка в рублях, карта в рублях), курсовой разницы не возникнет.