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С концертами и фейерверком. Как костанайцы отметят 145-летие города

Фотография для новостиС концертами и фейерверками. Как костанайцы отметят 145-летие города

Фото alau.kz

Программа празднования Дня города, посвященная 145-летия Костаная представлена службой «Айкомек». 

14 августа 

10.00 площадь А. Байтурсынова — Выставка творческих работ воспитанников Городской школы детского творчества «Мой любимый Костанай, тебе посвящается»
10.00-13.00 площадь А. Байтурсынова — Детская развлекательная программа «Костанай – город детских талантов!»
13.00-18.00 сити-центр — «Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»
14.00–16.00 пр. Аль-Фараби (напротив УК) — библиотечный бульвар «Люби, мечтай, живи – наш город Костанай!»
17.00-20.50 сити-центр — фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», выступление детских творческих коллективов проекта «Даму бала»
18.30 мкр. Кунай, центральный сквер, выездные концерты «Өнер алаңы»
21.00-23.00 сити-центр — ретро-фестиваль «Музыка нас связала…»

15 августа

14.00 Площадь областного акимата — соревнования по одновременной игре в шахматы, показательная игра «Живые шахматы»

  • «асык ату»
  • бадминтон
  • конкурс баскетбольных бросков»;
  • футбольный фристайл — Сити-центр — 14.00

16.00 сити-центр — интерактивная спортивная программа «Джампинг»
16.00 сити-центр — Соревнования по национальной борьбе «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ»
17.00 Набережная на ул. Гашека — Концертная программа учащихся музыкальной школы и школы детского творчества «Қостанай – бақытты балалардың қаласы»
19.00-21.30 — сити-центр — Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»
21.30-23.00 сити-центр — DJ– фестиваль

16 августа

Акция «Қош келдіңіздер Қостанайға» в течение дня Аэропорт, ж/д вокзал.
15.00-21.00 — по маршруту автобуса №18 — Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».
11.00 — ул. А. Байтурсынова — республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»:
— пленэр;
— выставка работ художников, посвященная Костанаю;
— открытие выставки «Оралу» члена Союза художников РК Галыма Оспанова и презентация каталога авторских работ (г.Алматы)
14.00-16.00 — сити-центр — показательные выступления по каратэ кекушинкай, таеквон-до, спортивным бальным танцам, танцам на колясках

16.00-18.00 Сити-центр — конкурс снох «Абысын-ажын»

17.30-19.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»
19.00-21.30 Набережная на ул. Гашека — конкурс «Қостанай аруы»
21.30-23.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа ДК «Мирас»
18.30-19.30 Площадь областного акимата — концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst»

19.30-21.00 Площадь областного акимата — концертная программа областной филармонии Северо-Казахстанской области «Сәлем, Қостанай»
21.00-23.00 Площадь областного акимата концертная программа приглашенных звезд:
— Роза Рымбаева (Алматы);
— Группа «FRANKY REY» (Алматы);
— DJ Baur 
17 августа
В течение дня — ул. Байтурсынова — республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»
в течение дня — сити-центр — фестиваль мороженного «Вкус лета»
15.00-16.00 — площадь областного акимата — концерт ансамбля «Карнавал»
16.00-17.00 — площадь областного акимата — конкурс песни о Костанае «MEREKELI QOSTANAY»
19.00-19.45 Площадь областного акимата — концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки
19.30-20.30 — площадь областного акимата — торжественное открытие вечерней программы:
Поздравление акима Костанайской области;
Церемония вручения знаков:
— «Почетный гражданин Костанайской области»;
— «Почетный гражданин города Костанай». 
20.30-23.00 — площадь областного акимата — концертная программа звезд эстрады:
— Mona Songz (Манарбек Жуматай) (Алматы);
— Группа «SHAMIS» (Алматы);
— 2RAR / Turar (Алматы);
— Jazzdauren (Жандаурен Аблаев) (Алматы)
— ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы).
23.00 -площадь областного акимата — праздничный фейерверк
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