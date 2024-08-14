С концертами и фейерверком. Как костанайцы отметят 145-летие города

Фото alau.kz
Программа празднования Дня города, посвященная 145-летия Костаная представлена службой «Айкомек».
14 августа
10.00 площадь А. Байтурсынова — Выставка творческих работ воспитанников Городской школы детского творчества «Мой любимый Костанай, тебе посвящается»
10.00-13.00 площадь А. Байтурсынова — Детская развлекательная программа «Костанай – город детских талантов!»
13.00-18.00 сити-центр — «Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»
14.00–16.00 пр. Аль-Фараби (напротив УК) — библиотечный бульвар «Люби, мечтай, живи – наш город Костанай!»
17.00-20.50 сити-центр — фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», выступление детских творческих коллективов проекта «Даму бала»
18.30 мкр. Кунай, центральный сквер, выездные концерты «Өнер алаңы»
21.00-23.00 сити-центр — ретро-фестиваль «Музыка нас связала…»
15 августа
14.00 Площадь областного акимата — соревнования по одновременной игре в шахматы, показательная игра «Живые шахматы»
- «асык ату»
- бадминтон
- конкурс баскетбольных бросков»;
- футбольный фристайл — Сити-центр — 14.00
16.00 сити-центр — интерактивная спортивная программа «Джампинг»
16.00 сити-центр — Соревнования по национальной борьбе «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ»
17.00 Набережная на ул. Гашека — Концертная программа учащихся музыкальной школы и школы детского творчества «Қостанай – бақытты балалардың қаласы»
19.00-21.30 — сити-центр — Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»
21.30-23.00 сити-центр — DJ– фестиваль
16 августа
15.00-21.00 — по маршруту автобуса №18 — Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».
— выставка работ художников, посвященная Костанаю;
— открытие выставки «Оралу» члена Союза художников РК Галыма Оспанова и презентация каталога авторских работ (г.Алматы)
14.00-16.00 — сити-центр — показательные выступления по каратэ кекушинкай, таеквон-до, спортивным бальным танцам, танцам на колясках
16.00-18.00 Сити-центр — конкурс снох «Абысын-ажын»
17.30-19.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»
19.00-21.30 Набережная на ул. Гашека — конкурс «Қостанай аруы»
21.30-23.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа ДК «Мирас»
18.30-19.30 Площадь областного акимата — концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst»
— Роза Рымбаева (Алматы);
— Группа «FRANKY REY» (Алматы);
— DJ Baur
в течение дня — сити-центр — фестиваль мороженного «Вкус лета»
15.00-16.00 — площадь областного акимата — концерт ансамбля «Карнавал»
16.00-17.00 — площадь областного акимата — конкурс песни о Костанае «MEREKELI QOSTANAY»
19.00-19.45 Площадь областного акимата — концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки
Поздравление акима Костанайской области;
Церемония вручения знаков:
— «Почетный гражданин Костанайской области»;
— «Почетный гражданин города Костанай».
— Группа «SHAMIS» (Алматы);
— 2RAR / Turar (Алматы);
— Jazzdauren (Жандаурен Аблаев) (Алматы)
— ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы).