С концертами и фейерверком. Как костанайцы отметят 145-летие города

Программа празднования Дня города, посвященная 145-летия Костаная представлена службой «Айкомек».

14 августа

10.00 площадь А. Байтурсынова — Выставка творческих работ воспитанников Городской школы детского творчества «Мой любимый Костанай, тебе посвящается»

10.00-13.00 площадь А. Байтурсынова — Детская развлекательная программа «Костанай – город детских талантов!»

13.00-18.00 сити-центр — «Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»

14.00–16.00 пр. Аль-Фараби (напротив УК) — библиотечный бульвар «Люби, мечтай, живи – наш город Костанай!»

17.00-20.50 сити-центр — фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», выступление детских творческих коллективов проекта «Даму бала»

18.30 мкр. Кунай, центральный сквер, выездные концерты «Өнер алаңы»

21.00-23.00 сити-центр — ретро-фестиваль «Музыка нас связала…»

15 августа

14.00 Площадь областного акимата — соревнования по одновременной игре в шахматы, показательная игра «Живые шахматы»

«асык ату»

бадминтон

конкурс баскетбольных бросков»;

футбольный фристайл — Сити-центр — 14.00

16.00 сити-центр — интерактивная спортивная программа «Джампинг»

16.00 сити-центр — Соревнования по национальной борьбе «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ»

17.00 Набережная на ул. Гашека — Концертная программа учащихся музыкальной школы и школы детского творчества «Қостанай – бақытты балалардың қаласы»

19.00-21.30 — сити-центр — Концертная программа молодежных коллективов города «Street Music»

21.30-23.00 сити-центр — DJ– фестиваль

16 августа

Акция «Қош келдіңіздер Қостанайға» в течение дня Аэропорт, ж/д вокзал.

15.00-21.00 — по маршруту автобуса №18 — Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».

11.00 — ул. А. Байтурсынова — республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»: — пленэр;

— выставка работ художников, посвященная Костанаю;

— открытие выставки «Оралу» члена Союза художников РК Галыма Оспанова и презентация каталога авторских работ (г.Алматы)

14.00-16.00 — сити-центр — п оказательные выступления по каратэ кекушинкай, таеквон-до, спортивным бальным танцам, танцам на колясках 16.00-18.00 Сити-центр — конкурс снох «Абысын-ажын» 17.30-19.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»

19.00-21.30 Набережная на ул. Гашека — конкурс «Қостанай аруы»

21.30-23.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа ДК «Мирас»

18.30-19.30 Площадь областного акимата — концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst» 19.30-21.00 Площадь областного акимата — концертная программа областной филармонии Северо-Казахстанской области «Сәлем, Қостанай»

21.00-23.00 Площадь областного акимата концертная программа приглашенных звезд:

— Роза Рымбаева (Алматы);

— Группа «FRANKY REY» (Алматы);

— DJ Baur 17 августа В течение дня — ул. Байтурсынова — республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»

в течение дня — сити-центр — фестиваль мороженного «Вкус лета»

15.00-16.00 — площадь областного акимата — концерт ансамбля «Карнавал»

16.00-17.00 — площадь областного акимата — конкурс песни о Костанае «MEREKELI QOSTANAY»

19.00-19.45 Площадь областного акимата — концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки 19.30-20.30 — площадь областного акимата — торжественное открытие вечерней программы:

Поздравление акима Костанайской области;

Церемония вручения знаков:

— «Почетный гражданин Костанайской области»;

— «Почетный гражданин города Костанай». 20.30-23.00 — площадь областного акимата — концертная программа звезд эстрады: — Mona Songz (Манарбек Жуматай) (Алматы);

— Группа «SHAMIS» (Алматы);

— 2RAR / Turar (Алматы);

— Jazzdauren (Жандаурен Аблаев) (Алматы)

— ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы). 23.00 -площадь областного акимата — праздничный фейерверк

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