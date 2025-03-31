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С костанайским рынком вопрос решён. Аким сообщил о ближайших планах

— Сегодня, 14:56
Изображение для новости: С костанайским рынком вопрос решён. Аким сообщил о ближайших планах

alau.kz

Сегодня на аппаратном совещании с акимом Костаная был поднят вопрос закрытия рынка «Салтанат» на улице Шевченко. 

«Что касается рынка «Салтанат».  Работы с собственником, он там один собственник, провели. Понимание есть. Согласие он дал. Без суда мы сейчас изымаем в части его территорию, выплачиваем ему компенсацию. Согласие он дал. В течение недели мы сделку завершим, потом он уберет свои контейнеры и мы приступаем к концу апреля, к началу мая к своим работам. Что мы там будем делать? Открываем проезжую часть, асфальт заложили, тротуар заложили, освещение, парковки и так далее. И там будем смотреть коммуникации, если есть, будем делать. То есть, мы приведем в порядок, будет проезжая часть, прохожая часть, улицу Шевченко откроем», — сообщил аким Костаная.



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