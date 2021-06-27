С «красным» и «жёлтым» статусом выявили жителей Костанайской области по системе «Ashyq»

Проект «Ashyq» на всей территории Костанайской области начал работать с 26 апреля текущего года.

На сегодняшний день в Костанайской области из 481 объекта, подключенных к проекту, 419 являются участниками, а 62 объекта работают в тестовом режиме.

Мониторинговыми группами региона проведено 127 рейдов по соблюдению ограничительных мер, проверкой были охвачены 268 объектов (участников проекта «Ashyq»).

В ходе работы мониторинговых групп выявлено 4 объекта, нарушившие карантинные требования. К административной ответственности привлечены 3 физических лица, привязанных к объектам (участники «Ashyq»), 1 субъект предпринимательства (индивидуальный предприниматель). Нарушителям наложен штраф на общую сумму 466 720 тенге.

С 26 апреля в рамках проекта «Ashyq» в Костанайской области было выявлено 9 лиц с «красным» и 7 лиц с «желтым» статусами. 3 человека привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 131 265 тенге.

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