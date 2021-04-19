С крупной партией «синтетики» задержан житель Костанайской области

156 свертков синтетических наркотиков изъято у жителя Костанайской области, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В начале апреля 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при проведении обыска квартиры в городе Лисаковс у 23-летнего мужчины в шортах обнаружено и изъято 10 свертков, обмотанных изоляционной лентой общим весом более 4 грамм, являющимся синтетическим психоактивным веществом. Далее, в шкафу зальной комнаты мужчины обнаружен целлофановый пакет, в котором находились 146 свертков, обмотанных изоляционной лентой общим весом более 100 граммов с таким же веществом. Таким образом, общий вес изъятых свертков составил 105 граммов синтетических психоактивных веществ, что относится к особо крупному размеру.

По словам сотрудника управления по противодействию наркопреступности Костанайской области Льва Квасенко, это самый крупный вес разового изъятия в этом году. Последний факт был в июле прошлого года.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», проводятся мероприятия по установлению каналов поставки запрещенных веществ и лиц возможно причастных незаконной деятельности.

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