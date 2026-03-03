Экипаж дорожной полиции №323 Департамента полиции Костанайской области сопровождал автомобиль скорой помощи из Алтынсаринского района в Костанай. Бригада №44 транспортировала пациентку с острым нарушением мозгового кровообращения. При таком диагнозе каждая минута имеет решающее значение.
Полицейские приняли решение сопровождать карету скорой помощи до приёмного отделения областной больницы. Это позволило значительно сократить время в пути и ускорить оказание экстренной медицинской помощи.
Благодаря слаженной работе экипажа полиции и бригады скорой — фельдшера Татьяны Степуниной и водителя Сергея Шаповалова — пациентка была оперативно доставлена в медучреждение, где врачи незамедлительно приступили к лечению.
Сотрудники полиции помогли перенести женщину на носилки прямо в приёмном отделении и лишь после этого завершили сопровождение.
Костанайская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи выразила благодарность старшему лейтенанту Әли Ерұлану Алдабергенұлы и старшему лейтенанту Елдосу Бакенову за профессионализм, отзывчивость и готовность прийти на помощь.
