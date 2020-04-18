С начала года «iKomek» обработало более 65 тысяч обращений граждан

С начала года Ситуационным центром Костаная «iKomek» обработано более 65 тыс. обращений граждан, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов ознакомился с работой Ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования «iKomek» в г.Костанай. Ситуационный центр начал свою работу в мае 2019 года.

Основная задача центра — максимально повысить качество обслуживания и жизни в городе. В каталоге услуг центра iKomek более 1000 услуг, на которые оператор может предоставить ответ с первого звонка.

Для удобства жителей региона «iKomek» имеет единый номер дозвона «109», через который каждый может получить ответ на интересующий вопрос по городским структурам или сообщить о каком-либо инциденте. Кроме номера 109, центр работает через социальные сети Facebook, Telegram и WhatsApp для удобства пользования граждан.

Нужно отметить, что единый контакт центр «iKomek» работает круглосуточном режиме.На сегодняшний день в центр в основном поступают вопросы по режиму карантина.Также центром обрабатываются заявки по получению разрешения на передвижение. За период работы 17 по 18 апреля 2020 года поступило более 5 тыс заявок, из них обработано около 3,8 тыс. заявок.

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