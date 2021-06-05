С начала года почти 7 тыс этнических казахов получили статус кандаса

На 1 июня 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6935 человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Всего с 1991 года в республику вернулось 1 млн 77,3 тыс этнических казахов.

Более половины кандасов (76,3%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4% — из КНР, 6,2% — из Туркменистана, 2,7% — из Монголии и 4,4% — из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,5%), Туркестанской (15%), Мангистауской (17,7%) и Жамбылской (8%) областях, а также в Шымкенте (11%).

На 1 июня этого года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,5%, 24% человек моложе трудоспособного и 19,5% — пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,3% имеют высшее образование, 39,5% — среднее специальное образование, 45,5% — общее среднее образование и 3,7% — не имеют образования.