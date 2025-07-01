С начала текущего года за превышение торговой надбавки на социально-значимые товары департаментом торговли привлечено 68 субъектов торговли Об этом сообщила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

Из них к штрафу привлечен 21 субъект на сумму 233 954 тысячи тенге.

«При это отмечу, что с 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, ужесточающие административную ответственность за превышение наценки на социально значимые товары. Теперь за нарушение сразу назначается штраф без этапа предупреждения. Размер взыскания зависит от категории бизнеса: для физлиц и малого бизнеса — 5 МРП или 19 660 тг, для среднего — 35 МРП или 137 620 тг, для крупного — 150 МРП или 589 800 тг. При повторном нарушении суммы увеличиваются вдвое и более. Эти меры направлены на защиту интересов граждан и усиление контроля на потребительском рынке», — отметила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

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