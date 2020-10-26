С начала года в Костанайской области арестовали более 1000 пьяных водителей

Костанайскими полицейскими с начала года за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано 1285 водителей. В тоже время, полицейские отмечают снижение количества пьяных водителей по сравнению с прошлым годом почти на 20%.

По словам начальника Управления административной полиции ДП области полковника Андрея Григоревского, этому, прежде всего, способствовало, ужесточение законодательства и проведение широкомасштабной акции «Пьяный водитель-преступник». Стражами порядка данная акция проводилась в течение полугода. На дорогах области были усилены патрули и профилактические мероприятия.

Как известно, в январе этого года в административный кодекс внесены изменения по ужесточению мер к водителям, управляющим транспортом в нетрезвом виде. Санкция за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения предусматривает лишение права управление транспортными средствами сроком на 7 лет и административный арест 15 суток. За отказ от прохождения от медицинского освидетельствования предусматривает лишение права управление транспортными средствами на 8 лет и административный арест 15 суток.

За это период в области судами лишены права за управление транспортом в нетрезвом виде 1213 человек, 1049 водителей были арестованы. Также на 20 и 30 суток ареста привлекли 72 водителя, которые не имели права управления и садились за руль пьяными. На штрафные стоянки водворено 547 автомобилей.

В регионе зарегистрировано 3101 дорожно-транспортных происшествий, среди них 22 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. По их вине 2 человека погибло и 62 получили различные ранения.

Всего в области, в 244 случаях погибло 37 человек и 319 человек получили телесные повреждения.

Одна из причин совершения ДТП, это превышение скорости. Стражами порядка за превышение скоростного режима привлечено 2929 водителей. Техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано более 52 тысяч нарушений скоростного режима.

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