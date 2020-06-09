С начала купального сезона в Костанайской области утонули 5 человек

В Костанайской области только начался купальный сезон, но на водоемах уже произошло 5 трагедий. Два человека погибли во время рыбалки. Другие же случаи, произошли из-за купания в необорудованных для этого местах и употребления алкоголя, сообщает alau.kz

Буквально неделю назад специалисты ДЧС Костанайской области объявили об открытии купального сезона. И за эту неделю в регионе уже 5 человек погибли на водоемах. Две трагедии произошли во время рыбалки в районе им. Беимбета Майлина и Федоровском. Остальные во время купания. 3 июня в селе Айдарлы Карасуского района погиб 21-летний парень. В ДЧС рассказали, что парень отдыхал с друзьями на одном берегу, а на противоположном была другая компания. Молодые люди решили к ним присоединиться.

«Та компания, в которой находился гражданин, который утонул состояла из четверых человек. Двое решили обойти берег и пойти к ним, а двое решили вплавь перейти. Один не рассчитал свои силы и начал тонуть. Второй пытался его спасти, но, к сожалению, спасти не удалось»,- говорит и.о. начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Похожая трагедия случилась вечером 7 июня в Мендыкаринском районе. Спасателями из реки было извлечено тело мужчины 1976 года рождения.

«Данная трагедия произошла на берегу реки Каргалка. Получается компания из нескольких людей отдыхала на берегу. В результате гражданин 1976 года рождения решил искупаться, несмотря на то что на данном водоеме был установлен запрещающий знак купания»,- сказал Азамат Оримбаев.

В это же день в Сарыкольском районе утонула женщина 1972 года рождения. В ДЧС рассказали, что здесь помимо купания в запрещенном месте, причиной трагедии стало употребление алкоголя. Женщина отдыхала вместе с другом и выпивала спиртные напитки, а после одна решила искупаться. В ДЧС Костанайской области обратились к жителям с предупреждением.

«Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Рыбакам при выходе на ловлю рыбы в обязательном порядке использовать спасательные жилеты и не эксплуатировать неисправные плавательные средства»,- рассказал Азамат Оримбаев.

Специалисты указывают, что за это время гибели людей на водоемах области стало больше, чем за этот же период прошлого года. Тогда утонувших было двое.

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