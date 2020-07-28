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С начала месяца в Карабалыкском районе зарегистрировано 9 лесных пожаров

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9 пожаров зарегистрировано за две с половиной недели на территории лесного фонда Карабалыкского района.

Несмотря на установленный 5 класс пожарной опасности, а также на сложность проведения работ, возгорания были своевременно потушены силами сотрудников Михайловского лесничества, карабалыкской пожарной части, и членами добровольных пожарных формирований 16 местных сельхоз предприятий. Всего на тушении было задействовано более 150 человек, почти 70 единиц техники. Установленной причиной лесных пожаров в 7 случаях являлся грозовой разряд или «удар молнией», в 2 случаях — нарушение правил пожарной безопасности.

Сотрудники ДЧС напоминают, что при обнаружении возгорания в лесу или вблизи него, главная задача — не дать пожару набрать силу и распространиться. В случае, если самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в службу «101», «102», «112», в органы лесной охраны, или местные акиматы.

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