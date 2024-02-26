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С начала недели начнут отключения электричества в Костанае

Фотография для новости С начала недели начнут отключения электричества в Костанае

Фото взято с сайта nedelya40.ru

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с  26  февраля по 1 марта.

26 февраля 10:00 до 14:00 — ИП Буровин, ИП Ганжа, ИП Васильцун, ТОО «Одак», пожарная часть, ИП Заббаров.

26 февраля 10:00 до 14:00 — магазин «Кайнар», «Айналайн»,  «Спутник», филиал АО Каспи-Банк, аптека «Цветная» №1, Центр слуха, тур.фирма «Асель», аптека «Забота». Спальный сектор: ул. Амангельды 72.

с 26  февраля  по 1 марта 10:00 до 18:00 — АЗС «Эталон», сауна «Майами», агрохимлаборатория. Частный сектор: ул. Летунова,   ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, ул. Садовая 1-22, ул. Комарова 71-114, ул. Сералина 1-6, ул. Комарова 116-134, ул. ул. Соколовского 2-17. Кирзавод № 2

29 февраля 10:00 до 12:00 — ТОО «Костанай Жолдары», ТОО «Шаруа», ТОО «Лудэ-Каз», дачи «Садовод – Строитель».

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