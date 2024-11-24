План работ горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 25 по 27 ноября.

25 ноября 10:00 до 18:00 — учебный центр «Персона», цветочный павильон. Частный сектор: ул. Лесная 51-80, ул. К.Маркса 30-42, 34/1-34/7,49/1-49/15, 51/2-51/18, 40/1-40/7, 38/2-38/8, ул. Строительная 75-85, 77/1-77/10, ул. Сибирская 74-99, 86/1, ул. Рудненская 76-84.

ж/м. п. Амангельды

25 ноября 10:00 до 12:00 — котельные № 6, № 8, № 9, ИП Ким, детский сад по ул. абая 11/11, аптека «Забота», магазин «Зарина», «Томирис», «Гранит», «Для Вас», школа № 30, ТОО «Тазалык -2012», поисково-съемочная экспедиция.

Частный сектор: ул. Зеленая 1а-20, ул. Геологическая 1-25, ул. Набережная 1-19, ул. Тухачевского 3-34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляева 1-39, ул. Степная 1-13, ул. Речная 1-38, ул. 2 речная 7-72, ул. Школьная 1-32, ул. Абая 1-11/11, ул. Северная 1-13, ул. Энергетиков 11а – 35, 6/3,27/2-27/12, 29/1-29/13, ул. Целинная 8а-24, ул. Рудненская 2-7, ул. Мира 1-9, 9б,9д,9г,10/1,9/1.

25 ноября 10:00 до 18:00 — Теннисный центр по ул. Пионерская 61, КНС, водно-спасательная служба.

Частный сектор: ул. Красный Кузнец

промзона (р-он АвтоЦона)

26 ноября 10:00 до 18:00 ИП Федоров, ИП Жалкенов, ИП Игликов, ИП исенбаев, ИП Аветисян, ИП Божко, ИП Парутин, ИП Брунер, ИП Емельянова, АЗС «Гелиос», ТОО «Люкс -2016», ТОО «Фабий», ТОО «Партнер», ТОО «АРТ – Пласт», АвтоЦон, + АВД, Металл инвест Атырау, ТОО «Титан», ТОО «Милтехх», ИП Крапива, ТПК «Металлобаза», ИП Денисенко, АЗС «Эталон», ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Омаров, ИП Жусупова.

Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.

промзона (р-он АвтоЦона)

27 ноября 10:00 до 18:00 АБЗ +, ИП Шабалин, ИП Рязанов, ТОО «Шебер», ТОО «Сельхозводопроводстрой», ТОО «Вескор», ТОО «Техсервиспром», ТОО «Изомир», ТОО «Аяз-Холдинг», ИП Свиридов.

26 ноября 10:00 до 19:00 ТОО «Агрофирма «Каркын» по пр. Тауельсиздик 83, Форте банк, Жусан банк.

ТП-Текстильщик

с 25 по 27 ноября 10:00 до 18:00 Частный сектор: 4 мкр. дома 2а – 11,11/3- 11/10, 9/1-9/5, 8/1.

25 и 26 ноября 10:00 до 18:00 ИП Муслимов, ИП Жусупов.

26,27 и 28 ноября 10:00 до 18:00 Частный сектор: ул. Каирбекова 362,362/1-362/6, 364,364/1-364/5, 366/1-366/6, 368,370, 368/1, 425-445, ул. Курганская 1-23, 4/2, 1 пр. Герцена 58/1-58/47, ул. Герцена 58-80, 2 пр. Герцена 58/4-58/22, 3 пр. Герцена 58/1-58/33, 4 пр. Герцена 58/2-58/58/40, 5 пр. Герцена 58/1-58/43.

27 ноября10:00 до 18:00 Частный сектор: ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9, ул. Шевченко 116 – 207 а.

27 ноября 10:00 до 14:00 Частный сектор: ул. Сьянова 22-42, 189-219, ул. Рабочая 15-26, ул. Каирбекова 208-234, пр. Назарбаева 18-24,22/1.

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