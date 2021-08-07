С начала в года в Костанае утонуло 6 человек, среди них один несовершеннолетний

В городском управлении по ЧС называют основные причины трагедий — это купание в не оборудованном месте и в нетрезвом состоянии. Сегодня спасатели вместе с волонтерами провели очередной рейд, и в не оборудованных для купания местах установили знаки: «Купание запрещено», но теперь на них указана и информация о том, когда на этом месте произошел несчастный случай, и по какой.

На территории города Костанай есть 3 официальных места для купания это центральный городской пляж, и еще 2 частных. Но в последнее время участились случаи купания в не оборудованных местах, что приводит к трагичным последствиям.

«За текущий период купального сезона на территории города Костанай произошло 6 несчастных, которые привели к гибели людей, если с аналогичным периодом взять в том году, в 2020 было 3 происшествия таких. Основными причинами происшествия являются наибольшее это распитие спиртных напитков, заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения и люди иногда не рассчитывают свои силы», — рассказывает офицер группы ГО УЧС города Костанай Бахтияр Мукан.

До начала купального сезона сотрудниками управления ЧС было установлено 17 знаков «Купание запрещено» на реке Тобол, где места не оборудованы. Сегодня также установили один из таких знаков, но теперь на нем появилась информация, когда тут произошел несчастный случай, и его причина. Помогают ЧСникам в работе волонтёры.

«Мы с управлением ЧС выезжаем на катерах, патруль, устанавливаем знаки, объясняем людям, что нельзя в запрещенных местах купаться, раздаем брошюрки, часто регулярно это делаем. По просьбе управления ЧС. По суши ходим, по пляжам, объясняем,что не стоит этого делать, где-то приходится объяснять за спиртные напитки»,- говорит волонтер поисково — спасательного отряда «Регион — 10» Алексей Климовский.

Управление ЧС города призывает быть внимательным на воде, и купаться только в отведенных для этого местах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.