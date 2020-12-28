С ноября костанайцы оштрафованы почти на 8 млн тенге за нарушение карантина

Мониторинговые группы снова приступили к ежедневным рейдам. В минувшие выходные в Костанае было спокойно, нарушителей не нашли. Но вот с ноября костанайцы уже были оштрафованы почти на 8 млн тенге. А несколько популярных заведений из-за частых нарушений карантина в скором времени могут остаться без лицензии, передает alau.kz

Навряд ли найдется человек в Костанайской области, который не слышал про рейды мониторинговых групп. Кафе, магазины, бани, арендуемые коттеджи — все это попадает под их прицел. Естественно, приход проверяющих у нарушителей радости не вызывает. Нецензурная брань, попытки спрятаться или сбежать. А иногда и закрыть двери на все замки, приглушить музыку в надежде, что сотрудники сэс и полиция не оформят протокол, уже стали привычном делом, как для костанайцев, так и для мониторинговых групп. Тем не менее, с ноября только в Костанае было выявлено почти 300 нарушений. Еще не по всем делам прошли административные суды, но сумма штрафов уже приличная — почти 8 млн тенге.

«Среди злостных нарушителей были привлечение к административной ответственности следующие объекты: бар «Облако», о котором мы говорим неустанно 2 раза. Наложен штраф на общую сумму 638940 тенге. Также бар «Бэйкер стрит» привлечен 3 раза. На общую сумму 958410 тенге. Бар «Джон Сноу» выявлено 2 факта. Кафе «Шахерезада». Протокол составлен 7 декабря на сумму 638940 тенге», — рассказал аким города Кайрат Ахметов.

Штрафы здесь не помогают, так что бары «Джон сноу», «Облако» и «Бэйкер стрит» намереваются лишить лицензии. Такая же судьба ждет и другие заведения, кого повторно поймают, среди них и наиболее популярные и крупные заведения города. Однако, в эти выходные в городе было, можно сказать тихо и спокойно. Несколько часов обхода заведений, но итог один — закрытые двери. Кто-то из бизнесменов ждет завершения карантина и уже смирился с тем, что работать нельзя, а кто-то стал лучше скрывать свою работу.

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