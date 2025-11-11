USD 523.58 EUR 605.36 RUB 6.45

С нового года — новый порядок: как будут отслеживать переводы с телефона

— Сегодня, 09:17
смартфон,школа

pixabay.com

С нового года в Казахстане мобильные переводы казахстанцев будут отслеживать по-новому. Подробности LS рассказали в Комитете госдоходов.

В ответе на запрос редакции сообщается, что с 1 января 2026 года вступит в силу новый, усовершенствованный порядок. Отмечается, что механизм разработан министерством финансов совместно с Нацбанком и БВУ.

«Согласно документу, банки направят сведения в органы госдоходов, если в течение трех последовательных календарных месяцев физлицо получает переводы от 100 и более различных лиц и одновременно общая сумма поступлений превысит 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового года», – говорится в ответе на запрос.

В комитете отметили, что такой порядок обеспечит более точное разграничение предпринимательских и личных операций физлиц. Ожидается, что новые правила приведут к минимизации контроля за переводами, имеющими бытовой характер. Также они позволят повысить прозрачность финансовых потоков, снизить долю теневого бизнеса, обеспечить равные условия налогообложения для зарегистрированных юрлиц. Помимо этого, увеличатся поступления в бюджет за счет легализации незарегистрированной деятельности.

«Новый механизм позволит снизить нагрузку по обработке сведений, не относящихся к предпринимательской деятельности», – добавили в КГД.

Вместе с тем до конца 2025 года в стране действует приказ №323. Документ устанавливает критерии, по которым мобильные денежные переводы физических лиц могут быть отнесены к предпринимательской деятельности.



