С ножами в руках. Семейного дебошира обезвредили костанайские полицейские

Семейного дебошира обезвредили костанайские полицейские, сообщает Polisia.kz.

В полицию Костаная поступил звонок о том, что в подъезде жилого дома находится мужчина, у которого в руках два кухонных ножа. Мужчина заявил, что собирается покончить жизнь самоубийством, угрожая расправой всем, кто ему помешает. На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции. На требование прекратить противоправные действия нарушитель отреагировал агрессивно, угрожая также и сотруднику полиции. После чего мужчина закрылся в квартире. На место происшествия прибыли сотрудники СОБРа. После того, как участковому удалось уговорить мужчину открыть квартиру, сотрудники специального подразделения обезвредили его.

В настоящее время нарушитель привлекается по статье 667 КоАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя”.

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