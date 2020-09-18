С октября вырастут цены на сигареты в Казахстане

Со следующего месяца начнут действовать новые условия продажи табачных изделий в Казахстане, передает «Хабар 24«.

Телеканал отмечает, что из-за новых условий продаж сигареты подорожают раньше положенного срока — табачные изделия подорожают на 6%. Если сейчас пачка сигарет в среднем стоит 440 тенге, то с 1 октября будет 470.

Со следующего месяца вводится цифровая маркировка товара. Новые условия продажи требуют дополнительных расходов, рассказал президент ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржан Калиев.

Предпринимателям нужно установить 2D-сканеры, которые будут считывать данные с зашифрованной метки – кода DataMatrix. В нем будет храниться информация о производителе, серийный номер и пароль для защиты от взлома.

Как отмечают в Комитете госдоходов, цифровая маркировка обеспечит безопасность товара, а также будет препятствовать проникновению контрафакта на казахстанский рынок.

В ассоциации в свою очередь надеются, что маркировка поможет стимулировать легальный бизнес.

С 1 января 2021 года пачка сигарет в среднем будет стоить 500 тенге, еще через полгода – 520. А к 2023-му купить ее можно будет за 600 тенге. Это уже связано с повышением ставки на акцизный налог, а не с маркировкой.

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