С опозданием из Костаная. Больше десятка рейсов задержались в аэропорту Нур-Султана

В аэропорту Нур-Султана задерживаются больше десятка рейсов, некоторые рейсы отменили, сообщается на официальном сайте аэропорта.

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорт Нур-Султана с опозданием прилетят пять рейсов из Алматы, два рейса из Шымкента, рейсы из Новосибирска и Костаная. Рейсы из Петропавловска и Шымкента в столицу отменили, передает informburo.kz

Вылеты из столичного аэропорта в Алматы, Шымкент и Франкфурт-на-Майне задержали, а вылеты в Киев Шымкент и Петропавловск отменили.

Несмотря на сильный снегопад аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Задержался только один рейс – Lufthansa, Алматы – Нурсултан – Франкфурт, сообщает пресс-служба аэропорта.

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