С особой жестокостью. Приговор вынесен убийце в Костанайской области

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за совершение убийства с особой жестокостью осужден житель поселка Карабалык К., 1999 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

13 февраля 2022 года в поселке Карабалык Костанайской области в ходе совместного распития спиртного К., используя в качестве повода для конфликта якобы неоплаченный потерпевшим К. денежный долг, избил последнего. Затем, вооружившись ножом, К. нанёс лежащему на земле избитому Ка множественные ножевые ранения шеи, головы и лица, а также несколько ударов ногами, деревянной табуреткой и палкой по голове потерпевшего. Смерть К. наступила в результате обильного кровотечения и травматического шока, вызванного сочетанными комбинированными травмами.

Вина подсудимого К. доказана, как показаниями свидетелей, так и материалами уголовного дела, в том числе заключениями судебных экспертиз и исследований.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание К., суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и наличие в действиях опасного рецидива преступлений (ранее он уже был судим за совершение тяжкого преступления). Обстоятельств, смягчающих его уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

С учетом установленных обстоятельств, К. назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Кроме того, с К. в пользу потерпевшей стороны судом взыскано 10 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда, 1 453 929 тенге в счет возмещения имущественного вреда и 200 000 тенге в счет возмещения представительских расходов.

Приговор суда был обжалован осужденным.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 01 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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