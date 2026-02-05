USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

С перепадами и морозами: синоптики рассказали о погоде в феврале

Изображение для новости: С перепадами и морозами: синоптики рассказали о погоде в феврале

Февраль в Костанайской области ожидается теплее климатической нормы. Об этом сообщили синоптики Казгидромет.

По консультативному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в регионе будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, которая составляет около 15 градусов мороза. Вместе с тем погода в течение месяца будет неустойчивой.

Как пояснила начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Костанайской области Антонина Шибаршина , начало февраля будет сопровождаться резкими изменениями погодных условий.

«Февраль начнётся с неустойчивой и довольно сложной погоды. В первую декаду температурный фон будет часто колебаться из-за смены синоптической ситуации. Наиболее холодный период ожидается во второй декаде месяца», — отметила специалист.

Когда ждать морозы и потепление

По словам синоптиков, в середине февраля ночные температуры всё ещё могут опускаться до минус 20–25 градусов. Однако уже к концу месяца жители Костанайская область начнут ощущать приближение весны.

В третьей декаде февраля дневные температуры постепенно будут приближаться к плюсовым значениям, что станет признаком устойчивого потепления.



