С помощью дрона полицейские сегодня обнаружили нарушителей карантина в Костанайской области

Сегодня при помощи беспилотного летательного аппарата выявлено 36 нарушений карантина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Всего за сутки выявлено 147 нарушений, 121 их которых нахождение граждан на пляжах и не оборудованных местах для купания.

Из этих нарушений 76 приходится на областной центр.

По словам начальника местной полицейской службы подполковника полиции Курмета Мажикенова в выходные дни жителей области установлен режим локдауна.

Полиция напоминает, что в это время необходимо соблюдать установленные карантином меры.

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