С помощью государства: как купить жилье на льготных условиях

В Казахстане стартовала выдача займов по госпрограмме «Наурыз». LS рассмотрел льготные ипотеки, доступные населению в 2024 году.

«7-20-25»

Данная госпрограмма доступна для всех казахстанцев, не имеющих жилья на праве собственности.

Ипотека выдается с низкой процентной ставкой в 7% (ГЭСВ – 7,2%). Размер первоначального взноса – 20%, со сроком погашения до 25 лет.

Приобрести можно только первичное жилье. Его максимальная стоимость для Астаны, Алматы и их пригородных зон, Шымкента, Актау и Атырау – 25 млн тенге, для Караганды и Туркестана – 20 млн тенге, для других областей – 15 млн тенге.

Данную ипотеку выдают только в семи банках: БЦК, Freedom Bank, Народный банк, РБК, Altyn Bank, Fortebank и Евразийский банк. Всего в рамках реализации программы оформлено 74 620 займов на сумму более 1 трлн тенге (данные на 27 июня – прим. LS).

Напомним, что на 2024 год Нацбанк сохранил бюджет финансирования «7-20-25» на уровне 100 млрд тенге, но не более 25 млрд тенге в квартал.

«Наурыз»

Совместная с Отбасы банком программа, запущенная в 2024 году. В ней могут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям.

В первый год на ее финансирование направлено 300 млрд тенге, а в последующие – 200 млрд тенге.

Что касается условий, то ставка по кредиту для СУСН, состоящих в очереди на жилье – 7% (ГЭСВ – от 7,3 до 8,9%), а для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ – от 9,3 до 11,8%). Первоначальный взнос должен быть от 20%, а срок погашения займа не должен превышать 19 лет.

Максимальная сумма ипотеки:

для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;

для остальных регионов – до 30 млн тенге.

При этом в рамках программы можно купить первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования. А в моногородах и сельских населенных пунктах разрешается приобрести вторичку, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Среди других требований к заемщикам – отсутствие жилья на праве собственности, сумма накоплений на депозите Отбасы банка – 1 млн тенге. При этом срок вклада не имеет значения.

Первый прием заявок на участие в программе «Наурыз» продлился два месяца, с 25 апреля по 30 июня. В следующий раз подать обращение можно будет уже в сентябре.

Региональные программы для молодежи

Эти ипотеки местные акиматы запустили вместе с Отбасы банком. Всего таких программ свыше 20. Они действуют в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Алатау, Караганде, Атырау, Шымкенте, Темиртау, области Ұлытау, Жамбылской области, Семее, Костанае, Кызылорде, Аягозе, Павлодаре, Аксу, Мангистауской области и ЗКО.

На такую ипотеку могут претендовать казахстанцы в возрасте до 35 лет. В некоторых регионах одно из требований – быть очередником. Среди других условий – отсутствие жилья (в том числе для членов семьи – супругов, детей) в течение последних пяти лет, наличие постоянной регистрации (один либо три года), стаж работы не менее полугода в таких сферах, как госслужба, образование, здравоохранение, культура, спорт, журналистика, правоохранительные органы и др.

Первоначальный взнос – 10%, в большинстве случаев срок погашения – до 19 лет. Максимальная сумма займа – от 10 до 20 млн тенге, при этом стоимость квартиры может быть выше, но разницу должен будет оплатить сам заемщик.

Отметим, что прием заявок по молодежным программам осуществляется в разное время. Об этом заранее сообщают акиматы либо Отбасы банк.

Также жилищные займы на льготных условиях предоставляются Отбасы банком.

«Жас Отбасы»

Ипотека для тех, кто недавно вступил в брак, не имеет ограничений по возрасту супругов.

Ставка вознаграждения – 6% (ГЭСВ – от 6,3 до 6,8%), сумма займа – до 100 млн тенге. Срок кредитования – от шести до девяти лет. В качестве залога выступает приобретаемое имущество.

Данные средства заемщики смогут направить также на ремонт либо строительство жилья. Для покупки доступна недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках.

Кроме того, чтобы получить ссуду по данной программе, человеку необходимо открыть новый депозит в Отбасы банке и копить на нем средства в течение минимум одного года. На момент подачи заявки нужно накопить или внести на депозит 50% от суммы покупки жилья. Также браку не должно быть более пяти лет.

«Отау»

Эту программу запустили в текущем году. Принять в ней участие могут казахстанцы от 18 до 63 лет.

Первоначальный взнос – от 20% от суммы кредита, ставка вознаграждения – 9% с последующим снижением от 3,5% до 5%. Причем ставка будет снижена после накопления 50% от суммы займа. Максимальная сумма кредита для Астаны и Алматы – 30 млн тенге, а для остальных регионов – до 18 млн тенге. Срок погашения – до 19 лет.

Отметим, что по программе в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах разрешается купить только первичное жилье, а в других населенных пунктах – любое.

Наличие регистрации по месту приобретения жилья обязательно для алматинцев и жителей столицы.

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