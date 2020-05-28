С помощью «тавро» полицейские нашли украденный велосипед в Костанае

Вернуть имущество владельцу оперативно смогли полицейские в Костанае, благодаря мерам предпринятым заранее.

«В дежурную часть полиции Костаная поступило сообщение от 24-летнего костанайца, который сообщил, что оставил свой велосипед возле одного из продуктовых магазинов. После того как вышел из магазина, своё транспортное средство он не обнаружил. Сотрудниками батальона патрульной службы в течение двух часов данный велосипед был найден, возвращён владельцу»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

На данном транспорте было проставлено так называемое «тавро». Полиция уже несколько месяцев предлагает владельцам велосипедов, получить идентификационный номер с данными хозяина, который попадет в специальную базу данных. Хозяин украденного двухколесного средства передвижения это сделал. Поэтому, когда оперативники увидели мужчину на схожем с описанием велосипеде, они просто остановили его, по номеру на раме узнали, что владельцем 56-летний гражданин не является. Потерпевший, записал в адрес полицейских видео-обращение.

«Хочу выразить слова благодарности полицейским, в частности Жанибеку Мырзахметову и Каиржанову Архату»,- сказал потерпевший.

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